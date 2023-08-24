新北市112學年度公私立學校校長會議今天上午於致理科技大學登場，全市大專校院及高國中小等363位校長與會。（高鈞麟攝）

侯友宜與出席與會的校長一一擊拳打氣。（高鈞麟攝）

AI大數據是世界趨勢，新北市首創大數據辦學分析系統，112學年度正式啟用，終結60年教育評鑑，完成台灣教育史上新革命。新北市長侯友宜今（24）日出席公私立學校校長會議，他指出，學校可透過大數據資料庫分析，了解學生興趣的科目、分析會考成績，未來還可量身打造專屬學校的教育特色。

新北市112學年度公私立學校校長會議今天上午於致理科技大學登場，全市大專校院及高國中小等363位校長與會，新北市教育局宣布，全國首創大數據辦學分析系統，即將正式啟用，AI大數據及數位轉型為新北未來教育主軸。

侯友宜致詞時表示，AI大數據是世界趨勢，用科技幫助教育收集數據分析已是國際趨勢。新北市領先全國，與國立台灣師範大學合作，首創大數據辦學分析系統，終結60年教育評鑑，完成台灣教育史上新革命。

侯友宜指出，學校可透過大數據資料庫分析，了解學生感興趣的科目、分析會考成績、體適能表現，透過數據分析還可以量身訂做專屬學校的教育特色。新北市自2019年，每年教育預算經費逐年增加，教育預算不只是全國最多，還依據學校需求持續成長。

教育局長張明文說明，大數據辦學分析系統以點選式數據平台展現，透過視覺化、多元面向數據，可同步比較跨年度數據，另還有加值分析及問卷調查，製作出客制化的分析報告。

教育局表示，新北市112學年度全面推動數位轉型大數據辦學，以「未來、適性、國際、科技、人文、永續」為核心，組成新北市6大教育信仰，實現「以學生為中心，為幸福而教」的願景。