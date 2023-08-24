新竹棒球場的場地問題吵了許久，新竹市府日前邀請美國大聯盟場務專家來台做檢測，相關報告終於在今（24）日公布，不過網友看完後全都傻眼，認為全都是早就知道的內容，狂酸「笑死，就這樣？還大秘寶」。

高虹安日前遭台北地檢署起訴後，突在受訪時提起新竹棒球場的進度，稱已收到大聯盟專家的報告，初步看起來「真的不是很妙」，等了10天後，新竹市政府終於公布這份報告的中文翻譯，內容指出新竹棒球場的多項缺失，包括排水速度、內野土壤未達標準等。

不過PTT政黑板、棒球板的網友看完後全都傻眼，認為這份報告中提到的缺失，都是很早以前就已確認的內容，如今只不過是換一個單位背書而已，狂酸「笑死，就這樣？還大秘寶」、「所以哪邊不妙？不都是可知的內容」、「當初找台灣的專業公正人士就不會拖那麼久」、「不排除圖利大聯盟啦，這報告意義在哪？」

還有人說「去年就知道的事vs沒維護整理當然爛，到底哪個才對」、「去年就知道的東西硬要挖去美國驗，事實証明新竹空轉8個月」、「所以這8個月，高虹安都不維護？」