台北市交通局與社團法人台灣酒與社會責任促進會24日共同舉辦「不酒駕 我行」遊行，交通局長謝銘鴻表示，遊行結合多元的相關單位，規模愈來愈大，不僅動員能力強、訴求也正確。（劉彥宜攝）

隨疫情趨緩，交際應酬等活動需求逐漸提升，酒駕防制刻不容緩，今年截至6北次共發生125起酒駕事故，造成1死、19傷。台北市交通局與社團法人台灣酒與社會責任促進會24日共同舉辦「不酒駕 我行」遊行，交通局長謝銘鴻表示，仍有許多駕駛人存有僥倖、投機行為，必須透過加強宣導及警察執法。

謝銘鴻指出，酒促每年都會發起號召遊行，前幾年因為疫情關係停辦，今年恢復舉辦後，結合酒商、經銷商、計程車業者、代駕業者、YouBike和WeMo Scooter等多元的相關單位，規模愈來愈大，不僅動員能力強、訴求也正確。

他說，雖然透過修法，酒駕傷亡已有下降趨勢，但還是許多駕駛人存有僥倖、投機行為，必須透過宣導並加強警察執法以杜絕，酒癮病人則透過衛生局和聯合醫院持續治療。

酒促理事長王德勤則表示，酒駕死傷人數2019年9122件，2022年7489件，雖有明顯減少，但數字仍偏高，交通部還要持續努力。此次活動包含YouBike、WeMo Scooter也參與，具有重大意義，許多民眾也會忽略不只汽車，酒後騎機車、腳踏車都算是酒駕的範疇，並希望透過活動提升民眾相關認知。

交通局交安科長葉志宏補充，北市今年至6月止共發生125起酒駕事故，造成1人死亡與119人受傷，北市府相關單位也積極辦理酒駕防制作為，持續加強執法取締，並自去年5月起開始公布酒駕累犯者資訊，藉以嚇阻潛在酒駕行為，同時強化社會安全網計畫，輔導和治療酒駕累犯者。

他提及，交通局並自2012年起與計程車業者合作，持續推動酒後代駕服務，今年1至6月平均每月服務件數約有1萬6000件。

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