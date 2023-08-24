前花蓮市長、縣議員蔡啟塔飽受口腔癌病痛逾20年，先前因涉及貪汙遭判刑15年定讞，2020年入監服刑，半年前因病況惡化保外就醫，最後不敵病魔在今天凌晨離開人世，享年65歲，其家屬低調證實此事，各界聞訊均感不捨。

蔡啟塔於1958年出生，20多年前雖罹患口腔癌，面臨生死關頭，但他因對政治的執著與熱情，勇敢接受治療，儘管臉上有著手術所留下的傷痕，卻視為人生中全新的意義，憑藉堅強鬥志與生命力，不僅連任花蓮市長，還分別擔任第17屆跟第19屆縣議員為民發聲，被支持者譽為「生命鬥士」。

雖然蔡啟塔在市長任內，完成花蓮市區鐵道商圈的規畫，卻因涉及收受工程回扣，遭判刑15年定讞，2020年入監服刑，其第19屆議員身份也遭解職。

據了解，蔡啟塔服刑期間因病情不斷，於半年前保外就醫，最後仍不敵病魔，在今天清晨5時許抱病離世，其大兒子、前花蓮市民代表蔡翼鍾證實此事，親友及支持者聞訊均感震驚與不捨。

蔡啟塔一生以「用生命愛花蓮」、「花蓮的園丁」自居，除了自己將政治生涯奉獻給花蓮，他也將服務民眾的熱情傳承給兩名兒子蔡翼鍾及蔡翼陽，兩人在2018年參選市民代表並與參選縣議員的父親一同上壘，今年蔡翼鍾轉換跑道改競選議員卻失利，蔡翼陽則順利連任市民代表。