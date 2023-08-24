中國國家主席習近平當地時間23日在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間會見古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。習近平說，將繼續堅定支持古巴捍衛國家主權。

據中國外交部網站發布的訊息，習近平在會晤時表示，中方高度讚賞古方在涉及中國核心利益問題上始終堅定支持中方，將繼續堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖，並盡力為古巴經濟社會發展提供支持。

據中方發布的訊息，狄亞士-卡奈形容，古中關係目前正處於歷史最高水平。

他說，「古巴人民十分欽佩習近平主席，衷心感謝中國給予古巴正義事業的理解和寶貴支持」。

在這場會見前的2個月，華爾街日報在6月報導，中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴進行談判，已引起華盛頓警覺，擔憂中國可能藉此在距佛羅里達海岸僅100英里處駐軍，進而展開情報行動。

美國國務卿布林肯當時則回應，他已就此向中國領導人警告，美方對此事深為關切。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1120824