71歲林姓老翁日前參加里民活動，前往苗栗三義鄉一處渡假村旅遊，當天下午2點多眾人要集合離開時，林姓老翁仍不見人影，警、消人員獲報到場搜尋，直至隔天早上8點多，總算在附近山林間找到迷失方向的林翁，結束一場驚魂記。

苗栗警分局龍騰派出所20日晚上18時接獲民眾報案，指稱有旅遊團團員在失聯，請警方協助，該旅遊團表示，他們從北部縣市出發至三義鄉一處渡假村旅遊，20日下午14時集合時間，仍未見林姓老翁人影，導遊四處找人未獲，只好報案請警方協尋。

員警受理後立即調閱渡假村周邊監視影像查詢，並請苗栗縣消防局派員支援，眾人徹夜搜尋，直到21日早上8時45分，在距離渡假村外約1.5公里處山區，發現倒臥山林草叢裡的林姓老翁，所幸經檢視老翁身上並無明顯外傷，警消人員將老翁攙扶步出山林，並同時通知救護車送醫治療。

林姓老翁向警方表示，因一時暈眩無法辨識方向而脫隊，對員警及消防救難人員積極協尋，深表感激，如不是大家熱心出手援助，恐已發生不測。

苗栗警分局提醒民眾，外出到陌生景點旅遊千萬不可單獨行動，最好攜帶聯絡用行動電話，隨時可與領隊及團員取得聯繫，避免發生迷途意外。