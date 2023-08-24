台中市台61線南下157.3k處24日上午11點多傳出至少5部車輛連環相撞事故，現場大、小車撞成一團，占據三線道，警消獲報後立即前往處理，目前全線道封閉中，傷亡情形及肇事原因尚待警消調查中。

台中市台61線南下157.3k處24日上午11點多傳出車輛連環相撞事故，至少5部車輛在龍井匝道口附近撞成一團，占據三線道，還有貨車被撞到橫躺在路中，後方車輛僅能慢慢繞過S型前進。

警消獲報到場處理、排查，並進行交通管制，目前全線封閉，詳細傷亡情形及肇事原因尚待警消調查中。