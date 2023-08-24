台中市台61線南下157.3k處24日上午11點多傳出至少5部車輛連環相撞事故，現場大、小車撞成一團，占據三線道，警消獲報後立即前往處理，目前全線道封閉中，傷亡情形及肇事原因尚待警消調查中。
台中市台61線南下157.3k處24日上午11點多傳出車輛連環相撞事故，至少5部車輛在龍井匝道口附近撞成一團，占據三線道，還有貨車被撞到橫躺在路中，後方車輛僅能慢慢繞過S型前進。
警消獲報到場處理、排查，並進行交通管制，目前全線封閉，詳細傷亡情形及肇事原因尚待警消調查中。
台中市台61線南下157.3k處24日上午11點多傳出至少5部車輛連環相撞事故，現場大、小車撞成一團，占據三線道，警消獲報後立即前往處理，目前全線道封閉中，傷亡情形及肇事原因尚待警消調查中。
台中市台61線南下157.3k處24日上午11點多傳出車輛連環相撞事故，至少5部車輛在龍井匝道口附近撞成一團，占據三線道，還有貨車被撞到橫躺在路中，後方車輛僅能慢慢繞過S型前進。
警消獲報到場處理、排查，並進行交通管制，目前全線封閉，詳細傷亡情形及肇事原因尚待警消調查中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。