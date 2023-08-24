華爾街日報日前報導，TikTok於8月初在美國推出電子商務平台銷售中國大陸製產品，並試圖複製Shien與Temu在美國的成功模式，擴大賣家生態系統。從短影音營收之外增添其他多元化管道。TikTok的目標是將今年該平台上的商品交易總額，從去年的不到50億美元增加到200億美元。
另，TikTok母企字節跳動近日才傳出為了力挽美國市場，與美國當局進行國家安全協議磋商，傳字節跳動可能讓步，賦予美國政府獲取TikTok內部訊息或否決數據安全主管的聘任等權力，以防止平台遭禁用。
新聞媒體The Information引述消息人士報導，社群短影音平台抖音海外版TikTok旗下在線購物平台在美國的擴張成本開始增加。消息人士指，TikTok剛創立的購物服務TikTok Shop今年在美國的虧損預計將超過5億美元。虧損反映TikTok在招募、建立配送網路和補貼商家方面的大量投資。
華爾街日報日前報導，TikTok於8月初在美國推出電子商務平台銷售中國大陸製產品，並試圖複製Shien與Temu在美國的成功模式，擴大賣家生態系統。從短影音營收之外增添其他多元化管道。TikTok的目標是將今年該平台上的商品交易總額，從去年的不到50億美元增加到200億美元。
另，TikTok母企字節跳動近日才傳出為了力挽美國市場，與美國當局進行國家安全協議磋商，傳字節跳動可能讓步，賦予美國政府獲取TikTok內部訊息或否決數據安全主管的聘任等權力，以防止平台遭禁用。
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