全家（5903）泛鮮食業績連年看漲，其中義大利麵品類近3年皆穩健成長2成，上半年更以超商首創「冷義大利麵」產品線再攀高峰，三款上市一個月均創下千萬銷額，看好「uno pasta」義大利麵年銷逾8億元成長力道強勁，全家與長榮空廚合資成立的長家國際食品將於第四季稼動，成為供應義大利麵產品的專門廠，助攻全年銷額三成成長、有望衝破10億大關。

「全家」自2003年開賣義大利麵，2022年正式推出義大利麵品牌「uno pasta」，一舉創下逾8億元業績，近期繼冷麵開發之後，更與義大利餐廳「solo pasta」攜手合作，攜手主廚王嘉平共同開發2款新品，包括「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」、「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」等經典麵款。

全家商品本部副本部長黃正田表示，「全家」義大利麵於2015年展開構造改革，麵體選用日本「全家」同款NIPPN麵體，醬汁堅持使用鮮乳坊桂芳鮮乳、帕瑪森與切達起司等天然原物料，製程部份亦比照專賣店以鹽水煮麵、三冷三熱工法，後續更推出「uno pasta」品牌，並引進風靡日本便利商店的「冷義大利麵」系列，在以台式、日式為主力的涼麵品類中，開創市場新藍海，助攻去年創下逾8億業績。