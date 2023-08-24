43歲女星湯唯去年(2022)以電影《分手的決心》受邀進坎城影展，該部片在韓國橫掃6項獎座，成為韓國電影獎史上首位非韓籍影后。雖然今年沒有新作但還是受邀坎城影展，以知名高奢品牌蕭邦代言人身分現身，立刻成為焦點。日前品牌Loewe（羅威）邀請她代言新服飾，沒想到新造型竟撞衫《哆啦A夢》裡的靜香，笑翻不少網友。

湯唯去年憑藉《分手的決心》在南韓、海外廣受好評，還一舉奪下百想影后、青龍影后等獎，演藝事業再創高峰，本次她雖無作品入圍，但還是受到品牌蕭邦邀請在紅毯中亮相，原本她與娜塔莉波曼等人一同現身，但她因為被攔阻而延遲一會兒，導致直播鏡頭已經切換成遠景，所以湯唯只好提著裙擺奔跑入場，不過她奔跑時依舊保持燦爛笑容，還不忘朝著鏡頭點頭，畫面看起來像是穿著禮服的公主從城堡中逃跑，被網友封為「迪士尼在逃公主」。

日前Loewe羅威推出新款包包，邀請湯唯拍攝形象照，可看到湯唯身穿著粉色上衣泡泡裝，下身搭配綠色裙子，竟意外與《哆啦A夢》中的靜香造型有幾分相似，令網友笑稱有種回到童年的感覺。此外，湯唯有幾張時尚照的臉部表情相當呆萌，也被網友抓包戲稱沒睡醒。

事實上，大陸知名女星湯唯於2007年演出名導李安的電影《色戒》之後便一炮而紅，並在2014年與韓國導演金泰勇結婚生子，但升格人母的湯唯沒放棄演藝事業，甚至隨夫前往南韓發展，去年以《分手的決心》奪下青龍獎最佳女主角，成為該獎史上首位華人影后，精湛演技獲得全亞洲認可。