新竹棒球場報告出爐，新竹市場高虹安24日上午受訪表示，由美國職棒大聯盟指定的專家Brightview公司經過分析，證實這座花了12億棒球場品質「連美國高中校園操場」都不如。為了破解外界揣測，高虹安也表示會把報告全文原文上網公開，市府也將提取報告內容邀請相關單位，將棒球場挽救成合格球場。

高虹安表示，7月13日Brightview公司，花了1天半實際執行排水挖掘測試，並檢視棒球場設計圖，在8月14日報告正式出爐，並由Murray Cook及Chad Olsen兩名專業總經理簽名出具送達新竹市府。市府收到報告後並未第1時間對外界說明，而是花10天時間與他們來回溝通確認，是不是真的如他們所說的不好。其中讓她最詫異的評語是這座花了12億的球場，連美國高中校園操場品質都不如。

去年7月22日棒球場賽開兩場，造成球員林哲瑄受傷開刀，高虹安表示，先前大家認為是草地表面碎石造成球員受傷，但實際上問題更加嚴重，不只是表面碎石，包含底下清碎石層的排水都有很大問題，且草地下土壤沒有使用合格材質，導致吸水變硬塊，這也是為什麼造成選手容易受傷的原因。

新竹棒球場報告多人關注，但外界發出質疑認為10天後才公布是否動手腳？高虹安解釋，美國報告送來後需要花時間理解並與Brightview公司溝通，加上有時差問題，今天晚上也約了Brightview公司開會，10天並不久，是市府謹慎對待，對未來的改善方案以球員安全即球場合規定為主。

目前該份報告已提供新竹市議會棒球場監督小組了解，內容接下來由棒球場體檢會及工務相關專家檢視，並從報告中提取資訊，如何將棒球場挽救成合格球場，也會與Brightview公司、味全龍龍來公司綜合多方考量討論，以及跟原本施作廠商研議後續改善。