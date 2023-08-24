找工作眉角多，公司選擇求職者的同時，求職者也在評估公司是否適合自己，美國人力資源專家表示，如果求職面試需要至少三輪，那就是一個危險訊號，招聘流程反映公司文化，代表公司可能有優柔寡斷或組職繁雜混亂的狀況。

CNBC報導，美國就業、人力資源機構Monster一項針對6千人的調查顯示，有高達65%的人認為，需要面試超過三輪以上的工作，有高機率是「屎缺」人力資源專家Vicki Salemi表示，「公司可能優柔寡斷或組織混亂，反映公司文化，這對求職者來說不是一個好兆頭。」

Vicki Salemi提醒，「有些公司是因為負責人剛好出差，導致招聘過程冗長，但如果發現公司有惡意拖延的狀況，代表他們並不尊重求職者的時間，甚至是對自己想要找的人才沒有信心。」

Vicki Salemi也提到，除了面試流程需要注意之外，盡可能在面試過程中進行「透明」的對話，包括詢問該職缺是怎麼產生的，「了解是否是因為某人辭職、被解僱、升職或新設立的，如果出現流動率很高或裁員的跡象，就代表該職場可能是有毒的。」

Vicki Salemi建議，面試時可以詢問面試官接下來的流程，以及職位的背景資料，包括職位空缺多久、組織架構、組員或下屬人數等，盡可能得到更多資訊，能夠幫助你了解是否適合自己。