日本歌手松田聖子的愛女神田沙也加，前年12月於下塌飯店輕生，讓飽受喪女之痛的她，久久無法外出工作，甚至傳出在尋找能讓母女倆一起下葬的地方，至於以型男主持人聞名的前夫神田正輝，如今不但白髮蒼蒼，臉頰更是消瘦到明顯凹陷，憔悴模樣曝光後，嚇翻一票網友。

神田正輝以高顏值型男出道，年輕時帥氣樣貌風靡萬千少女，即便邁入72歲依舊不失魅力，不過日前在節目中露面，只見他不僅白髮蒼蒼，而且髮量相當稀疏，此外，身形明顯瘦了一圈，雙頰更是消瘦到凹陷下去，神情也相當憔悴，模樣曝光震驚無數網友，直呼與先前模樣相比判若兩人，推測可能與難以走出喪女之痛有關，不免擔憂起他的健康狀況，

神田正輝憔悴模樣曝光嚇壞一票網友。（圖／推特）

根據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，神田正輝澄清會變的如此消瘦，其實並沒有生病，而是從一年半前嘗試節食瘦身，不過卻不願透露具體原因，對此，他的友人表示神田正輝雖消瘦不少，但還沒到年老體衰的狀態，而且生活過得相當充實，破除外界諸多不實傳言。

神田正輝當年在母親及演藝圈前輩協助下，成功踏入演藝圈，英俊挺拔的外貌成為紅極一時的演員，還跨足主持界，星途備受看好，與松田聖子合演電影後墜入愛河，交往沒多久後就宣布結婚，可謂是愛情事業兩得意，只不過這段婚姻維持12年便宣告結束，讓這段佳話成為追憶。

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