行政院會今日通過明年總預算案，歲出2.88兆元創新高，較今年增加1927億元，今年撥補金額相較過往兩倍跳，比原先政院承諾的1000億元，最終加碼到1200億元，若加上疫後特別預算100億，明年總撥補金額將達1300億。對此，主計長朱澤民表示，當前勞保基金水位已回填至8600多億元，撥補金額增加與勞保基金虧損無關，是考量勞保長期債務。

針對加碼考量，勞動部常務次長陳明仁上午出席明年度中央政府總預算案記者會時指出，因為人口結構改變，勞保財務改革勢在必行，為了廣大勞工權益，以及事業單位負擔，政府將持續溝通、凝聚共識，撥補作業都有在進行。

陳明仁說，2020年開始政府開始撥補勞保基金，去年因為疫情勞保財務基金水位偏低，今年因政府遵守財政紀律，能最大幅度下增補勞保財務預算。他指出，今年6月勞保基金餘額回升到8600億，相信明年以後財務還是會相對穩健，持續溝通期間將針對勞保財持續務蒐集意見，穩健做財務改革方面規畫。

媒體追問，撥補金額增加的原因，是否和預期勞保基金水位下降有關？朱澤民強調，當前勞保基金水位已回填至8600多億元，並非因勞保虧損而多撥補，主要是為勞保長期債務著想，當國家財政有餘裕，就會支持勞保永續發展。