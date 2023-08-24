我國老年人口占比漸增，長照資源佈建速度趕不上需求。衛福部今年擴大獎助公私部門設置住宿式長照機構，匡列至少100億元預算，針對全台74個長照服務資源不足區擴大獎助，鼓勵公私協力以及私部門設置住宿式機構，每家最高可獲4.4億元獎助。

依國家發展委員會推估，我國老年人口占比在115年即將達到21％，長照需求人口也快速成長，許多民眾苦於住家附近難以循得合適的長照機構，或是雖有機構但一位難求。衛福部推動112年「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」，鼓勵公部門結合私部門量能，透過公私協力方式，在長照服務資源不足區新建或修繕住宿式長照機構，目標在116年前完成布建6500床。

衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，目前國內住宿式長照機構目前約11.5萬床，經衛福部盤點全國鄉鎮市區住宿式服務床為供需狀況，劃分為「完全無住宿式資源區」及「住宿床位資源不足區」，扣除二區域6處重疊後，總計獎助區域為74個鄉鎮市區。

獎助金額方面，公部門及公私協力設置一般住宿式長照機構每床最高獎助210萬元，專設失智床位的住宿式長照機構新建案每床最高獎助220萬元；私部門設置一般住宿式長照機構每床最高獎助150萬元，專設失智床位的住宿式長照機構每床最高獎助160萬元。

吳希文說明，如以上限200床計算，公部門及公私協力每家最高獎助4.4億元，私部門每家最高獎助3.2億元。該計畫採競爭性補助，預算規模至少100億元，將開放公私部門於今年9月和11月兩階段申請，如果未滿6500床目標，將繼續公告徵求。