據《中國財經報》報導，香港特區政府23日刊登憲報，根據《食物安全條例》，更改2018年7月24日生效的食物安全命令，今天（24日）起禁止來自日本10個都縣的水產品進口香港。特區政府表示，網上代購也屬商業進口，受禁令規管。

經擴大的食物安全命令列明，凡源自日本東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣，並在8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港及在香港境內供應。

另外，凡在8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的日本進口活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽及未經加工或經加工的海藻，如被食安中心抽查，且有待取得食安中心在輻射測試清關程序完成後發出的放行信，一律不得在香港境內供應。

命令自24日起生效至另行公佈日期。公告稱，任何受命令約束的人，違反命令的任何條款，即屬犯罪，可判處第6級罰款及監禁12個月。

此外，為應對日本排放核汙染水，香港特區政府多個部門23日舉行聯合記者會，公佈從24日起，食物安全中心將每天公佈日本進口食品的輻射檢測結果，漁護署會每天監測本地魚產品輻射水平並在網站上公佈結果，天文台也會密切監測香港水域輻射水平。

22日，日本政府宣佈24日起將開始核汙染水排海。東京電力公司當天也公佈了向海洋排放核汙染水的詳細步驟。按計劃，排放前在處理過的水中加入大量海水，如果確認濃度降低到預想的水平，將在17天內排放第一批共7800噸核污染水。2023年度預計排放約3.12萬噸，氚總量為5兆貝克勒爾，約為東電年計劃排放量上限（22兆貝克勒爾）的兩成。

香港、澳門22日宣佈自8月24日起禁止日本10個都縣區食品進口。澳門特區政府22日表示，為保障澳門的食品安全和居民健康，特區政府將採取必要的措施，從8月24日起禁止進口源自福島縣、千葉縣、栃木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都共10個都縣區的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶製品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。