新北市是六都唯一未通過囤房稅的縣市，在野黨部舉行「中央推2.0 新北卻再度跳票？力拼囤房稅 藍綠別再打假球」記者會，指控新北市囤房稅遲未通過，導致市庫損失31億元，市府稱要8月通過囤房稅，但卻放任議會打假球，呼籲藍綠勿在杯葛，也請藍綠總統參選人不要亂開支票，以免公平正義淪為口號。

在野祕書長李兆立說，六都去年開始已陸續跟進囤房稅，但新北市囤房稅審議總是會突然消失，2018年藍綠下修囤房稅，導致隔年新北市稅損6.61億元，新北市議會囤房稅下降、怠惰不修法，新北市民、市庫5年來已損失31億元，這些錢等同轉手給建商。

李兆立表示，新北市議會持續用奇怪理由推託囤房稅，2018年是藍綠議員下架囤房稅，新北市府後續雖推囤房稅條例，但非常神奇，整整4年沒有排審，藍綠黨團都說囤房稅有疑慮，沒有通過，今年又遇到一樣的狀況，在新北市議會未看到任何提案，直至新北市府提出新一輪版本後，議會又說沒有時間審。

對於新北市府稱因屆期不續審，將於今年8月臨時會通過，李兆立批評，距離市府信誓旦旦說8月通過，但至今剩不到6天，藍綠仍用議程有問題，讓囤房稅陷入窘境，明明侯友宜、賴清德7月份都有承諾要提高囤房稅，呼籲兩人不要放任兩黨議員相互杯葛拖延，歹戲拖棚。

在野發言人余佳蒨說，新北市議會臨時會連續2天提前散會，議員有心要推動囤房稅嗎？特別是賴清德辦公室發言人戴瑋姍、侯友宜競選辦公室發言人江怡臻都在議會內，但新北市推動囤房稅還是那麼困難，質疑只是配合演出，拖延時間。