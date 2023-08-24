近日有民眾在社群平台的彰化地方社團發出訊息指出，本月26日晚間將在彰化市泰和路三段一帶舉行去煞儀式，提醒去煞路線沿線居民做好防範措施。民俗專家認為，正值農曆7月，不宜進行去煞儀式，若能在農曆8月進行，會較適宜。

經查，彰化市1名婦人久病厭世，在住家附近輕生，家屬預計26日晚間10點起辦理「送肉粽」科儀，路線尚未確定，最晚明天公布，預計將會送至大肚溪出海口。

該場去煞儀式訊息發布後，引發網友熱議，有網友翻閱農民曆，發現8月26日當天適宜安葬、嫁娶、祈福、開光、入宅、入殮；另有網友則認為正值農曆7月，此時似乎不太適合舉辦去煞儀式。

民俗專家蒲慶峰指出，俗稱「送肉粽」的去煞儀式，原本喪家要消災解厄及安定當地人心，然在鬼月送煞的結果，不僅送煞送不走，還會招來一票好兄弟，「真的都不要太鐵齒」，這不是在開玩笑的，建議要「送肉粽」可先避過農曆7月。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980