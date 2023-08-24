《走進你的時間》回到過去款海報。（Netflix提供）

翻拍自台劇《想見你》的Netflix韓劇《走進你的時間》由安孝燮、全余贇、姜勳3人主演，今（24）日釋出最新正式預告，帶大家穿越時空，重回1998年的高中生活，感受學生時期的青春戀愛。而預告中也能聽到女團「NewJeans」演唱的電視原聲帶。

《走進你的時間》故事描述韓俊熙（全余贇飾），因為一場意外失去生命中的愛人具延准（安孝燮飾），因為一台隨身聽而時空穿越回1998年，遇見了一個叫南時憲（安孝燮飾）的18歲高中生，以及他的朋友鄭仁圭（姜勳飾），而她也變成了一名18歲的高中生權珉周（全余贇飾）。他們將在1998年寫下動人的青春愛情故事，但這趟時空旅途背後的原因，卻有更多命運的安排等待她去完成。

最新的正式預告中，延准與俊熙一幕幕的甜蜜場景湧現在畫面中，卻因為一場意外讓相愛的兩人無法再見。熟悉的隨身聽再次穿越，帶著觀眾一同前往1998年的韓國校園。具延准說自己最喜歡穿越時空的電影，可以「回到過去，改變未來」。俊熙聽了卡帶後，穿越時空一睜眼居然看見與愛人長相相似的南時憲，讓她重新回憶與延准相處時的點點滴滴，並與南時憲展開最青春、最美麗、最單純的校園戀愛。

另外，根據韓媒報導，NewJeans翻唱了歌手金鐘旭的〈美麗的拘束〉，將作為該劇的插曲之一，相關人士表示：「因為《走進你的時間》將透過Netflix向全世界公開，考量到海外觀眾，便邀請在海內外都很有人氣的NewJeans來演唱。」《走進你的時間》將於9月8日在Netflix上線。