報導指，從招聘要求來看，並不算太高，但待遇還算不錯。以塗裝操作工為例，學歷要求中專以上，年齡在28歲以下。畢業不足一年的，必須有整車廠實習經歷，月薪人民幣（下同）4,300元，加上其他津貼一年可以拿到18個月薪水。畢業一年以上的，月薪4,300元至5,500元，同樣一年可以拿到18個月薪水，要求有整車廠工作經驗。學歷要求中專以上，年齡在28歲以下，最好有車企工廠工作經驗，北汽、長汽、長安等傳統車企經驗優先。

該供應商表示，所有職位實行五天8小時工作制，加班有加班工資，根據職位不同，薪資有差異。並提供五險一金，跟小米簽訂正式勞動合約。另外吃住全免，班車免費。

此次招聘的是小米汽車位於北京亦莊的工廠。小米汽車分兩期建設整車工廠，工廠累計年產量預計為30萬輛，一期和二期的產能均為15萬輛。今年6月，該工廠第一期正式通過竣工驗收。