台中市第二分局永興所警員沈修安，單季個人尋獲失蹤人口數高達18人，日前再度獲列台中市警察局「112年第2季失蹤人口協尋評鑑工作」第1名佳績，他從警超過10載對協尋失蹤人口充滿熱情，他也說，幫助離散的親人或朋友再度團聚，因為「成人之美」和「圓滿」的感動，讓他更加堅定「尋人福田」的信念。

再度蟬聯112年第2季協尋達人的殊榮，沈修安謝謝大家的賀喜及肯定，自己平常對失蹤人口的協尋工作，充滿高度的熱忱和想法，他說，警察的工作充滿了許多的挑戰和磨練，時常與民眾有諸多的互動，對於民眾所遭遇的困難更能感同身受，因此轉而支持他盡力幫助離散的親人或朋友再度團聚。

沈修安表示近期讓他印象最深刻的是杜蘇芮颱風侵台期間，有位鍾姓男子心急如焚到派出所報案，哽咽表示自己3歲多的女兒趁家人不注意自己開門外出，深怕遇到什麼危險，請警察幫幫忙，他當下以最快速度受理完失蹤人口協尋後，立即著穿警用雨衣騎乘警用機車飛奔出門尋找鍾小妹妹，並沿路調閱監視器。

後來眼尖的他從監視器發現那位小女孩一個人往大德街與太原路口綠園道方向跑去，便立即前往該處附近協尋，不久後便尋獲小女孩，身為人父的自己當下突然一股暖流和激動湧上，並立即致電鍾姓父親告知尋獲情形，父女相擁的珍貴畫面讓人動容。

沈修安從警已超過10個年頭，工作表現深獲長官肯定，尤在處理失蹤人口案件上，能以同理心的角度站在家屬及失蹤人立場著想，也因為這樣的心態和信念，幫助了許多失蹤的民眾重回家庭的溫暖，並能針對不同類型之協尋失蹤人口，如失智症、智能障礙、翹家少年及走失多年之失蹤人口等，能立即抽絲剝繭分析，及時保護失蹤人口之人身安全。