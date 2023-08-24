21歲魏女在舞廳上班，車禍發生後被發現忙著發限時動態。（讀者提供／曹婷婷台南車傳真）

台南市23日上午發生一起酒駕死亡車禍，21歲在舞廳上班的魏姓女子酒後駕駛白色奧迪行經安平區健康三街左轉府平路口時，撞死58歲孫姓婦女，魏女經檢方複訊後，10萬元交保，但女子也被網友揪出居然在車禍發生後，一連在IG發了好幾條限時動態，包括報平安「OK啦，沒問題」，還側錄員警推車畫面喊「下課」。

警方調查，在台南市某舞廳上班的21歲魏姓女子，案發前一晚並沒有上班，而是到朋友家喝酒，23日上午7點多駕駛白色奧迪自小客車準備回家，途中從安平區健康三街往北行駛到府平路口左轉時，轉彎車速過快，小客車往路旁偏行，撞上走在府平路的孫婦，當場造成對方倒地重傷，魏女酒測值高達0.57毫克，全案依公共危險等罪嫌送辦。

孫婦先被送往郭綜合醫院，再轉送成大醫院緊急開刀後，因生命狀況很不穩定，家屬忍痛決定「留最後一口氣回家」，拔除呼吸器後宣告不治。

魏女酒駕肇事後也被發現，竟一連在IG發了好幾條限時動態，包括側拍警方移車等畫面，還配上「下課」、「林北欸倒」，對比撞死人的行徑，讓不少網友直呼離譜，魏女目前已關閉IG。

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