《星座好朋友》運勢專欄分享12星座拒絕告白的潛台詞，其中風象星座會以我們是最好的朋友來拒絕；火象星座會直接拒絕，因為他們認為對於喜不喜歡沒有灰色地帶；水象星座則會用我已經有喜歡的人來當作擋箭牌；土象星座則是不回應，因害怕拒絕會太過傷人。

●風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

擅長社交、熱愛交友的風象星座，時常讓人誤以為花心，但其實他們把愛情和友情界線劃分得十分清楚，而拒絕告白最常說的話就是「我們是最好的朋友」，代表彼此的關係再好也「僅止於朋友」，不會再有其他的可能了，而且就算拒絕，依舊可以繼續當朋友，但也容易讓對方心存希望，以為再努力一點就能得到他們的心。

●火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

一向風風火火的火象星座，面對感情直接又坦率，喜不喜歡基本上沒有灰色地帶，對他們來說既然沒有感覺，就應明確拒絕，才能把傷害降到最低，那句「我不喜歡你」雖然當下聽起來殘忍，但是卻能直接處理掉不該繼續的感情，同時不讓對方繼續留有一絲幻想。而他們的熱情和溫暖，只會留給那位真正對的人。

●水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

細膩又多情的水象星座，比較在乎別人的看法和感受，所以一旦決定拒絕，他們心裡也是十分過意不去，想盡量把傷害降到最低，並且搬出「我已經有喜歡的人」來拒絕告白，當聽到這樣的回答，就別再苦苦追問，會讓他們覺得為難，而這只是拿來拒絕的藉口。

●土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

不擅長表達的土象星座，面對感情也依舊如此，所以當遇到不喜歡的人告白，會不知道該怎麼回應，而面對沒感覺的心意就會顯得更加沉默；其實他們心裡十分苦惱，雖然也有許多話想說，但到了嘴邊又不知道該怎麼說，這時不懂說好聽話的他們，其實想直接拒絕，但又怕說出口太傷人，也很怕場面尷尬，因此沒有回應就是答案了。