根據印度智庫Mordor Intelligence調查,印度工業自動化市場的規模預計將從2023年的132.3億美元增長到2028年的257.6億美元,前景受各方看好。為搶占印度工業自動化市場商機,由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」23日至26日於印度自動化工業展,透過台灣精品形象館展示9家台灣精品企業17件優質產品,開展首日並辦理「Empowering Industries with The Best Made in Taiwan」產品發表會,有效強化台灣自動化產業於印度市場之專業形象,吸引計35位媒體及27位買主出席。