印度自動化工業展為東南亞及南亞地區最具規模及權威性之國際自動化展覽。今年台灣精品集結了研華(2395)、達明機器人、金豐、東佑達、高明鐵、凱士士、所羅門(2359)、上銀(2049)、普萊德共9家極具代表性的台灣精品企業，展出沖床(模型)、各類精密零組件(如諧波減速器、滑台、電動缸)、AI視覺系統、工業電腦、協作機器人、乙太網路交換器等產品，藉由展示產品特色及使用案例，向印度製造業傳達「台灣自動化產業是印度邁向產業升級的最佳夥伴」的概念。

另為協助更多台灣精品企業取得曝光，完整呈現台灣自動化產業的全球競爭力，更於館內增設品牌牆，除9家參展企業外，同步露出友達(2409)、廣積(8050)、達佛羅、微星(2377)、全球傳動、東元(1504)、緯創(3231)共7家台灣自動化供應商品牌。

台灣精品今年會在印度舉辦許多精彩的活動和展覽，「印度台灣精品體驗行銷活動」將於9月15日至17日在加爾各答登場，此外，還有10月5日至7日在孟買的「台灣形象展台灣精品館」及11月的「台灣精品電競賽決賽」，期盼透過接觸印度民眾與各領域專家，將台灣優質產品與服務推向南亞市場，加速台印合作。