中國大陸外交部網站消息，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，24日單方面強行啟動福島核事故汙染水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

大陸外交部稱，日本福島核汙染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放核事故汙染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

大陸外交部表示，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核汙染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核汙染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核汙染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋汙染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。日方將核汙染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

大陸外交部強調，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。