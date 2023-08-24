鴻海創辦人郭台銘日前向民眾黨總統參選人柯文哲拋出約喝咖啡提議，柯文哲今說，「郭台銘還是國際大企業家，一定有他的視野」，喝喝茶講講話有什麼關係，但他笑稱自己喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。

柯文哲今天上午出席「全民參與2.0 四葉草運動啟動記者會」，會後接受媒體聯訪，對於是否有直接聯繫上郭台銘？柯文哲說，「不管怎麼樣，郭台銘還是國際大企業家，一定有他的視野，相信講國際經濟一定不會贏他，國際的經濟走向什麼他還是一定比我厲害，這我也認」。

柯強調，人與人之間，不要那麼怕溝通，喝喝茶講講話有什麼關係，但他話鋒一轉說，自己發現最近喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。

至於是否要有協辦單位促成對話？柯文哲認為，不管是喝咖啡、喝茶、喝果汁，平常就認識了，還需要找什麼協辦單位？「主帥都認識、幕僚都認識，不必再找協辦機關，不用了啦！」

另外，對於年輕選票下滑，是否有感受危機？柯文哲表示，不用每一件事都要跟選舉扯關係，其實民調高高低低跟股票一樣，這本來就預料中的事，不管怎麼樣，還是把選舉當作改變政治文化的社會運動，期望在選舉提出新的主張、甚至最好是正確的主張，讓大家面對台灣要面對的問題，也提出解方。