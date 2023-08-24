團隊合照。左起吳昱辰、黃彥龍、朱可晴、陳子麒、指導教授林淵翔。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

旺宏金矽獎日前舉行第23屆頒獎典禮，台灣科技大學電子工程系教授林淵翔率領研究團隊陳子麒、朱可晴、黃彥龍、吳昱辰同學，以作品「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」獲得評審青睞，順利抱回應用組評審團銀獎及新台幣20萬元獎金。

由旺宏電子主辦的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，是台灣規模最大、歷史最悠久的半導體領域學生競賽，今年有共35所大專院校、284支團隊報名、有近千位師生參與，參賽的作品主題豐富多元，涵蓋智慧醫療、AI、第三類半導體等領域。

隊長陳子麒指出，現今有許多運動科技輔助訓練的設備，但很少有人專門研發羽球撿球機，團隊因此決定打造一款結合撿球、羽球檢驗及篩選、手機遠端操控以及拖地四大功能於一體的「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，節省撿球的時間，有效提高使用者的訓練效率和便利性。

陳子麒也分享，實驗室學長姐曾經做過物聯網羽球發球機，因此在指導教授林淵翔的鼓勵下，決定以羽毛球撿球機作為參賽主題，本次獲獎後也讓他們信心大增，期望未來有機會可以將發球機與撿球機二者串聯結合，讓羽球訓練更加智慧便利。

撿球機整合機構設計、電路板設計、程式設計和AI演算法開發等多項技術，他們日以繼夜將原型機「從無到有」開發出來的期間也遇到許多瓶頸。林淵翔表示，期間的挫折與辛苦甚至使同學一度想打退堂鼓，但透過團隊溝通、合力克服許多困難，在不斷地解決和嘗試中將作品持續改良精進。

林淵翔特別提到，金矽獎作品必須要具有創新性、完整性和實用性，並有良好的簡報技巧和數據分析才能脫穎而出，能夠參與並得獎，對學生而言是非常好的訓練過程，「這是同學們不斷努力的成果，我以他們為榮。」他也鼓勵學生參與相關競賽，在短時間內透過團隊合作、從做中學，完成一個人需要花很長時間還不一定能完成的事。