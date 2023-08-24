近期中建島的衛星圖像顯示，島上出現一個新的建築結構，外界質疑是大陸進行軍事擴張，並引發美國和越南的抗議。分析認為，大陸最新在中建島的施工，除了可能是外界認為的機場跑道，也可能是防止海水侵襲的堤壩。

美國之音上週獲得由行星實驗室（Planet Labs PBC）公司於8月拍攝的中建島衛星照片，顯示島上似乎有一條向東延伸的機場長跑道；而在3月份拍攝的照片中則看不到這個結構。

美聯社分析從行星實驗室公司獲得的衛星照片後，稱該結構為一個簡易機場，照片上還顯示紅色的大陸五星旗。

提供情報分析的URSA Space公司高級海事解決方案專家康洛伊（Bill Conroy）認為，這個建築結構很可能是一個堤壩，因為根據他的分析，島上的潮汐波可能高達四英尺。

康洛伊表示，被以為是跑道的「那條長長的東西」，是用來保持這些地方乾燥，以防止海水侵襲。他估計，這個堤壩將填海造地約7萬平方公尺。他也認為，堤壩南面似乎正在進行更多的施工。

戰略暨國際研究中心（CSIS）的一份分析報告也稱，該建築結構可能是堤壩，也可能是加高的道路。

關注中國海上灰色地帶策略的美國史丹佛大學「海洋之光」（Sea Light）項目主任鮑爾（Ray Powell）認為，中建島上的這個新建築結構一旦完成，可以作為堤壩和道路兼用，且可以「使中國在那裡的小型軍事前哨站更具有長期可持續性」。

報導稱，無論中國是在修建簡易機場、堤壩還是道路，專家們都認為，中建島上的這個建築是軍事建設的擴展。

大陸外交部發言人汪文斌21日表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方在本國領土上開展建設活動，中國海警船在中國管轄海域進行維權執法活動，合理合法，無可非議。中國作為《聯合國海洋法公約》締約國，一貫忠實履行包括公約在內的國際法，不接受、不承認南海仲裁案非法裁決。