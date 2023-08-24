一名50歲男子左側鼻塞長達半年，症狀輕微，直到鼻塞影響睡眠才就醫，結果電腦斷層顯示，他「左臉灰整片」長腫瘤，範圍很大、有明顯的骨頭侵蝕，確診為鼻竇癌。耳鼻喉科醫師表示，鼻塞是常見症狀，但持續單側鼻塞務必盡早就醫，以利及早診斷、治療。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在其臉書表示，上述男子就診時表示，左側鼻塞已經長達半年，晚上有點會鼻涕倒流，其他沒有不適症狀，因工作忙碌，僅買成藥服用，但左邊鼻塞依舊未緩解，近來因鼻塞症狀加劇、影響睡眠，才被家人催促就醫。

陳亮宇表示，他用內視鏡檢查時發現，其左側鼻腔的黏膜完整，但鼻竇開口處非常腫脹，他當時懷疑是黴菌性鼻竇炎，告知男子可能需要手術來治療黴菌性鼻竇炎，建議男子去大醫院做電腦斷層，但兩天後一看電腦斷層的影像，讓他倒吸一口氣，「因為影像中的灰色部分即為腫瘤，範圍很大且有非常明顯的骨頭侵蝕，是惡性腫瘤的特徵。」

他表示，經切片檢查後，男子罹患了鼻竇癌中的扁平細胞上皮癌，目前仍在治療中。他提醒，鼻塞十分常見，感冒或過敏都可能會讓人鼻塞不適，但持續的單側鼻塞，就可能不是常見的鼻竇炎，而可能是鼻竇癌，此時務必儘速找耳鼻喉頭頸外科醫師檢查。

根據北榮耳鼻喉頭頸醫學部，鼻竇癌好發於老年人，其中男性患者為女性的2倍。研究認為，鼻竇癌的發生可能與職業接觸，例如木工、鎳工，或吸入有毒物質如戴奧辛、亞硝胺、香菸等有關。