Nvidia第2季營收大幅優於市場預期，資料中心業務強勁成長，加上未來展望極佳，財報公布後盤後股價一度大漲約10％，國內相關AI ETF包括以Nvidia為第一大持股的元大全球AI（00762），開盤即反映美股漲勢，上漲逾3.5％；台股相關供應鏈同步受惠，AI概念股比重較高的高股息ETF成交量顯著放大、漲勢顯著，0056盤中約上漲近2％。

本波AI投資熱潮由ChatGPT所帶起，生成式AI技術可以處理眾多龐大訊息並自動創作產出，而雲端伺服器要能處理如此龐大的資訊，背後必須仰賴強大的運算晶片，Nvidia、超微（AMD）正是這領域的領導廠商，也帶動持有AI概念股的ETF成為投資焦點，統計ChatGPT問世以來，表現最佳的元大全球AI漲幅達36.1％，其他各主題型ETF則有12％至35％不等報酬。

至8月23日，元大全球AI共持有50檔AI成分股，聚焦AI晶片製造、雲端運算供應、AI應用、數據中心等題材，主要持股（權重）包括第一大持股Nvidia（9.1％），以及META（8.3％）、Google母公司Alphabet（8.1％）、微軟（7.6％）等，全面涵蓋AI商機且有效分散個股風險。

法人表示，AI概念股有贏者全拿，強者恆強特性，另外有的ETF則混合電動車或機器人標的，因此看好AI概念的話，建議可優先純AI概念ETF。元大全球AI成分股具備AI營收純度最高、AI價值鏈代表性最足、報酬風險比最佳，涵蓋全球AI題材概念股，是參與AI趨勢的最佳工具。