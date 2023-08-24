行政院會今（24）日通過明（113）年度總預算，歲出2.88兆、歲入2.70兆雙創歷史新高，明年勞保撥補更擴大到1,200億元，比原先預計的1,000億元還多。另外，淨零12項戰略增加300億元，淨零轉型預算總數近千億元，增幅45％。

為展現對總預算的重視，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺，24日都親自出席113年度中央政府總預算案記者會向外界說明運用。

主計總處說，明年歲入編列2兆7,092億元，較今年新增1,296億元，成長5％；歲出2兆8,818億元，較今年增加1,927億元，成長7％，歲出、歲入雙創歷史新高。

主計總處說，總預算歲入歲出差短1,726億元，另債務還本1,150億元（占稅課收入5％），合共尚須融資調度財源為2,876億元，以舉借債務1,721億元及移用以前年度歲計賸餘1,155億元支應。

此外，總預算債務舉借1,721億元（占總預算歲出6％），連同特別預算1,998億元，合共3,179億元，占整體歲出總額11.8％（上限15％）。預估113年底累計債務未償餘額6兆8,286億元（預算執行過程視歲入歲出執行情形減少舉借債務，債務舉借實際數可能低於預算數），占前3年度名目GDP平均數30.2％，較112年度減少0.5個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有10.4個百分點（約2.3兆元）。

●113年度中央政府總預算案編列情形

（一）歲入來源別情形：稅課收入編列2兆2,990億元，占84.9％；營業盈餘及事業收入編列2,866億元，占10.6％；財產收入編列313億元，占1.1％；規費、罰賠款及其他收入編列923億元，占3.4％。

（二）歲出政事別情形：各項政事支出中以社會福利支出編列7,917億元，占27.5％，居首位；教育科學文化支出編列5,612億元，占19.5％，居第2位；經濟發展支出編列4,342億元，占15.1％，居第3位；國防支出編列4,312億元，占15％，居第4位。

●113年度中央政府總預算案附屬單位預算編列情形

（一）營業基金：營業總收入3兆3,138億元，營業總支出3兆2,892億元，收支互抵後，稅後淨利246億元，與112年度預算淨損812億元比較，轉虧為盈，主要係台灣電力公司預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，虧損減少897億元所致。

（二）非營業特種基金：業務總收入（含基金來源）3兆4,936億元，業務總支出（含基金用途）3兆4,742億元，收支互抵後，賸餘194億元，較112年度預算數402億元，減少 208億元，約減51.8％，主要係營建建設基金短絀增加 148 億元及衛生福利特別收入基金短絀增加59億元所致。

●重要施政項目預算編列情形：

（一）公共建設計畫：113年度總預算編列1,928億元，較112年度增加298億元，約增18.3％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算844億元，合共2,772億元，較112年度相同基礎增加310億元，約增12.6％。如連同營業與非營業特種基金3,114億元，整體規模達 5,886億元，較112年度相同基礎增加16億元，約增0.3％。

（二）科技發展計畫：113年度總預算編列1,328億元，較112年度增加212億元，約增19％，加計前瞻基礎建設計畫第 4期特別預算211億元，合共1,539億元，較112年度相同基礎增加212億元，約增16％。如連同國防科技經費110億元、營業與非營業特種基金303億元，整體規模達1,952億元，較112年度相同基礎增加252億元，約增14.8％。

（三）淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫：113年度總預算編列580億元，較112年度增加155億元，約增37％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算62億元，合共642億元，較112年度相同基礎增加170億元，約增 36.1％。如連同營業及非營業特種基金322億元，整體規模達964億元，較112年度相同基礎增加302億元，約增45.7％。

（四）國防經費：國防部主管113年度歲出編列4,406億元，較112年度增加314億元，約增7.7％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，合共5,349億元，較112年度相同基礎增加174億元，約增3.3％。如連同非營業特種基金719億元，整體規模達6,068億元，較112年度相同基礎增加265億元，約增4.6％。

（五）教育經費：113年度總預算編列3,926億元，較112年度增加509億元，約增14.9％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算50億元，合共3,976億元，較112年度相同基礎增加508億元，約增14.7％。

（六）文化經費：113年度總預算編列393億元，較112年度增加82億元，約增26.5％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算45億元，合共438億元，較112年度相同基礎增加86億元，約增 24.4％。如連同非營業特種基金92億元，整體規模達530億元，較112年度相同基礎增加85億元，約增19％。

（七）我國少子女化對策計畫：113年度總預算編列1,081億元，較112年度增加142億元，約增15.1％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算4億元，合共1,085億元，較112年度相同基礎增加142億元，約增15.1％。如連同非營業特種基金116億元，整體規模達1,201億元，較112年度相同基礎增加128億元，約增12％。

（八）長照服務經費：113年度總預算編列數27億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算11億元及非營業特種基金838億元，合共876億元，較112年度相同基礎增加229億元，約增35.3％。

（九）打擊詐欺犯罪經費：113年度總預算編列數13億元，較112年度增加9億元，約增225.3％。

（十）中央對地方補助情形：113年度總預算編列4,976億元，包括一般性補助款2,303億元及各部會計畫型補助2,673 億元，較112年度增加495億元，約增11.1％，加計中央統籌分配稅款增加數416億元，113年度中央對地方整體財源挹注共增加911億元，約增11.2％