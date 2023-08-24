印度總理莫迪對此讚揚印度科學家的辛勞，並表示「印度成功登月並非印度單獨的成就，而是全人類的共同成功」。

印度的「月船3號」（Chandrayaan-3）探測器於上個月出發，在23日成功著陸月球時，該任務執行中心的科學家們都起立歡呼。

印度如今加入美國、俄羅斯和中國的行列，成為全球少數實現登月任務的的國家之一。

印度開創在南極表面著陸的創舉，這原是俄羅斯想要的成就。俄國「月球25號」探測器原定21日登陸月球南極，但最後墜毀在月球表面。