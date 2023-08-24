東吳大學商學院EMBA高階經營碩士在職專班自2023年7月起推出「21世紀國富論」，本次由東吳大學法商講座教授簡禎富為中小企業全面升級為工業3.5之「藍湖策略」提出以下創新實務。

「深挖溝、廣積糧、緩稱王」。首先是深挖溝，簡禎富講座教授提出，台灣在很多產業都有隱形冠軍，如果我們把全台灣2400萬人散布到1000個或1萬個藍湖，在「萬湖之藍」中都佔據利基，加總起來就會很幸福。這就需要借助台灣高科技產業帶動國內其他傳統產業或利基型產業全面升級。高築牆，就是把我們的競爭力加高，提高產業進入門檻。

其次是廣積糧，因為產業常會此消彼長，或是產業上中下游的瓶頸會飄移，例如過去IC載板、或晶片、或運輸會有消長情況等。所謂的廣積糧就是把糧草分散在很多地方，尤其台灣又有親族、同學、地緣關係的相互合作體系，又在不同產業，就能有效避險。

緩稱王就是台灣很多企業和國際大廠如Apple、高通、NVIDIA建立合作關係，屬於B2B市場，國際大廠對台灣企業產生依賴，但是我們不能妄自稱王，畢竟我們是代工。例如台積電就強調他的「三位一體」(trinity)，他要當技術領先者，他要製造卓越，並且要帶給客戶最大的整體效益(total benefit)。每個產業都有基石企業(keystone)，台灣只要在這些產業龍頭身旁扮演一千個、一萬個宰相的身份，所帶回來的整體效益也會更大。

簡禎富講座教授進一步說明，台灣中小企業要升級成為萬湖之藍，必須朝以下方向努力。首先是數位化、智能化，以解決少子化和缺工的問題。尤其台灣有勤奮的老闆和員工，如何把這些能力萃取出來數位化，並以人機協同，實踐工業3.5精神。相較於德國工業4.0強調大數據、數位雙生、與彈性決策等工具目標，台灣工業3.5的人機協作與彈性決策可能更適合東南亞等新興國家。畢竟工業4.0需要大量投資，也很難一步到位。

台灣的工業3.5策略可以幫助我們創造高價值工作機會，必且擴散到其他東南亞國家。大的軟體公司功能很強，但未必很精。我們用「專精」創造競爭優勢，善用我們在紡織業、造紙業、工具機業等的主場優勢，再加上數位與智能轉型，善用這波數位轉型契機幫台灣企業轉型升級，並能幫助年輕人在台灣、在全世界創造高價值工作。

下個月25日之「21世紀國富論」將邀請毛治國講座教授主談企業數位轉型策略。東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班主任劉宗哲強調，「21世紀國富論」以每個月25日定期上架方式，鼓勵EMBA在學與畢業校友養成定期充電好習慣，同時也將把重要論述發布平面與電子媒體，為台灣在21世紀的創新成長與永續經營貢獻心力。

劉宗哲主任並宣布，東吳大學EMBA在113學年度的招生說明會已確定舉辦三場，11月4日(週六)由東吳大學政治學系教授劉必榮主談「創新、全球擴張與談判謀略」，11月18日(週六)由商周CEO學院課程教練李河泉主談「影響未來五年的人才管理思維」，12月6日(週三)由東吳大學EMBA副教授歐素華主談「數位轉型與商業模式創新」，歡迎大家踴躍報名參加。

東吳大學EMBA招生說明會連結 https://www.accupass.com/go/SCUEMBA113

【21世紀國富論】官網影音連結：https://www.emba.scu.edu.tw/youtube