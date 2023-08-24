彰化縣田中鎮麒麟登山步道今天清晨發生一件離奇墜谷案件，目擊民眾在步道旁發現手機與手電筒，驚覺不對，對著山谷下大喊沒想到竟然有人回應，嚇得他趕緊報警；據了解墜谷的30多歲蕭姓男子凌晨2點就出門，被救起時自稱不慎跌落，不過詳細的事發原因，警方仍在調查釐清。

根據現場目擊者表示，清晨6點多他在麒麟登山步道運動，經過步道的鐵橋時發現地上有手機跟手電筒，覺得事有蹊蹺，擔心有民眾輕生對著山谷下大喊，得到回應後就立馬報警，警消約7點左右抵達，大約花30分鐘左右找到墜谷的民眾。

警消表示，今天清晨6點52分接獲民眾報案，指田中鎮贊天宮麒麟登山步道鐵欄杆附近有民眾墜谷，隨即派遣田中、林厝等消防分隊前往搜救，鎖定距離鐵橋下大約15層樓高的山谷有墜谷民眾，隨即從山谷另一頭往下，步行溪床順利抵達蕭男墜谷的位置。

隨後由警消接力將其抬出，送往醫院救治，幸運的是蕭姓男子僅受到輕微皮肉上，並無大礙；警消表示，根據蕭男的家屬供稱，蕭男深夜2點多就騎機車出門，一路往麒麟登山步道前進，直到接獲警方通報才知道蕭男墜谷。

警方說，跌落邊坡的30歲蕭姓民眾是在地人，其供稱是到麒麟山步道運動，坐在邊坡休息時不慎跌落，幸運僅受到皮肉傷，不過詳細的墜谷原因與事發經過，仍有待後續進一步調查釐清。

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