新竹市政府24日公布大聯盟場務專家報告，民進黨市議員楊玲宜指出，報告提出排水不良之問題，非今日才發現，然而政黨輪替至今遲未看到具體改善時程，呼籲高虹安兌現明年3月前重啟承諾，否則「狼來了」喊久了也是會變放羊的小孩。

楊玲宜說，從去年7月底棒球場停賽後，市府團隊即開始進行排水等改善工程，儘管選舉過後政黨輪替，新的市府團隊也在今年2月15日成立棒球場工程體檢會，但很遺憾還是沒有看到高虹安市府提出具體的改善方式與時程。

楊玲宜說，也說BV所提出排水不良之問題，非今日才發現，至於要建議如何改善，她認為這才是新竹棒球場現在的重點，整份報告書的關鍵在於要去除清碎石層與重建表土層，與工程體檢會所建議的改善方式（切側溝）南轅北轍。

她也希望，高虹安早點醒悟把握公務時間，好好完成棒球場改善，兌現於明年3月前重啟棒球場的承諾，勿把這份建議報告書作為改善工程延宕的藉口與理由，她也批評，「狼來了」喊久了就像放羊的孩子，高虹安的誠信會持續崩盤，如同涉貪案的人設崩盤。

此外，楊玲宜也想請高虹安解釋，身為體檢委員會的委員之一張運智，同時也是悍創運動創辦人，這麼恰巧好拿下棒球場改善專業諮詢招標案？ 這不是綁標圖利廠商是什麼？

民進黨新竹市議員劉康彥也說，這次的檢查結果和過去所發現的問題一樣，高虹安已經延宕近9個月時間，新竹棒球場已成為高虹安迴避自己涉貪的遮羞布和打擊對手的政治提款機，他也說「拖了這麼久、挖了這麼多次，夠了吧！」呼籲高虹安立即改善，還給球迷一座球場。

綠黨市議員劉崇顯也說，報告呈現的土壤不合規格與排水問題，都是早就已知的情況，且間接證明了球場底下，根本沒有埋大量廢棄物與「大祕寶」。但高虹安為了這份報告已經延宕改善工程8個多月，呼籲不要再把棒球場做為轉移焦點的提款機，盡快務實的改善，履行明年球季開打的承諾。