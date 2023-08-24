三峽廣行宮今年獲得公益慈善類及社會教化類兩個獎項，主委黃騰霆與妻子蘇宥蓉一起領獎。（呂健豪攝）

新北市政府今日上午舉辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，共有105家宗教團體獲獎，不過市長侯有頒獎的過程當中，三峽廣行宮的領獎代表蘇宥蓉因擁有亮麗外型格外吸睛，她除了是廟方的親善大使之外，還有另一個身份是台語女歌手，因為演出活動與廣行宮結緣。

蘇宥蓉表示，自己是台語歌手，所以時常接獲宮廟的演出邀請，而在大約6年前，因為到三峽廣行宮表演，在友人牽線之下認識了廟方主委黃騰霆，後來2人也墜入愛河結為連理，此後也開始更深入接觸宮廟事務。

蘇宥蓉說，在這6年當中感受到真的有受到關聖帝君的保佑，因為自己常常在活動時須要趕場、開快車，好幾次都差點出車禍，但最後都能平安、順利在時間內安全抵達現場。

對於擔任宮廟親善大使一事，蘇宥蓉說可能大家認知都認為廟公、廟婆的年紀都是比較大的，但其實廣行宮也是一間創新的宮廟，廟裡有很多如皮卡丘之類的可愛公仔，而且廟的位置在台北大學附近，有很多年輕人會來參拜，所以廟裡的風格也比較年輕化、現代化，跟傳統宮廟給人的感覺比較不一樣。

三峽廣行宮已連續多年獲得市府的幾有宗教表揚，今年也一舉榮獲公益慈善類及社會教化類兩個獎項。