南加州橘郡知名重機酒吧「庫克角落」（Cook’s Corner）23日晚間爆發大規模槍擊，多人中彈。

南加州橘郡一間酒吧昨（23）日晚間爆發大規模槍擊，當中多人中彈，釀成4人死亡、6人受傷，死者包含槍手。

綜合美聯社、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等報導，南加州橘郡東部郊區特拉布科谷（Trabuco Canyon）的「庫克角落」（Cook’s Corner）酒吧，昨日晚間7時左右爆發槍擊，現場多人中彈。目前已知有4人死亡、6人受傷送醫，死者中包含槍手，傷者中有5人中槍。

UPDATE: At least four people were dead, including a gunman and several others were wounded following a shooting at a biker bar in Southern California, officials say. pic.twitter.com/VX0F5qq5rC — NBC Bay Area (@nbcbayarea) August 24, 2023

橘郡警長辦公室指出，槍手已身亡，事件發生期間爆發了「涉及警察的槍擊事件」。

空拍畫面顯示，大量警車、消防車已抵達現場待命。

庫克角落成立於1884年，是一間歷史悠久、在當地重機社群中相當受歡迎的酒吧，許多重機騎士會在平日晚上或周末聚集此處，或是在騎完一段旅程後到此喝上一杯。庫克角落也自稱是南加州最知名的重機酒吧。

案發前數小時的下午，還有一些顧客在此用餐。

目前加州警方尚未公布槍擊發生原因，不過CNN引述消息人士指出，槍手疑似為前執法人員，槍擊可能因家庭糾紛而起。

特拉布科谷是一個約有1000居民的小社區。

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