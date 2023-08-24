警方訊後將黃男等7人依賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦裁罰。（永和警分局提供）

警方查扣賭資2萬5仟元、籌碼21萬9仟元、抽頭金900元、撲克牌等證物。（永和警分局提供）

43歲黃姓男子租下新北市永和區一處傳統市場旁的公寓頂樓，經營德州撲克地下賭場，由於出入份子複雜，遭民眾檢舉。警方日前攻堅，查獲吳姓荷官正與5名賭客對賭，查扣賭資2萬5仟元、籌碼、抽頭金、賭具等證物，訊後依賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦裁罰。

警方指出，黃男利用傳統市場人來人往特性，承租市場旁的公寓頂樓，當作德州撲克賭場。該賭場地點隱蔽，鄰近捷運站交通十分便利，賭客須先過濾身分才能進場，一般人根本無法進入。

警方表示，賭客上桌先換取面額3000元籌碼，下注後以1比1方式換算輸贏，每把牌結束荷官抽取5％作為抽頭金，賭場內還提供免費茶類飲料，供賭客提神。

由於賭場出入份子複雜，附近居民向警方檢舉，警方蒐證後，18日深夜11時，持搜索票破門查緝，當場查獲黃男、吳姓荷官及5名賭客，查扣賭資2萬5仟元、籌碼21萬9仟元、抽頭金900元、撲克牌等證物。