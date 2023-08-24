一名女網友分享，和男友交往半年後，發現對方根本是媽寶，每次見面張口閉口都是「我媽說」，讓她很不爽，但是罵回去也沒有用，她突然想到一招可以成功對付媽寶男，那就是以其人之道，還治其人之身，原PO也開始各種「我媽說」、「我爸說」，最後讓男友崩潰提分手，引起網友討論，不少人笑歪直呼，果然只有魔法可以打敗魔法。

一名女網友近日在「匿名公社」上分享，她和男友交往半年，近日發現男友開口閉口都是「我媽說」，舉例來說「我媽說妳大學學歷不夠，應該再去進修」、「我媽說妳裙子太短」、「我媽說妳嫁過來要學煮飯」等。

女網友表示，被男友不斷轟炸後，她終於忍不住怒火反擊說「你怎麼不乾脆娶你媽？」結果男友根本無動於衷，後來她冷靜下來以後，決定要以其人之道，還治其人之身，也開始了「我媽說」的遊戲。

女網友指出，她先是跟男友一樣，一言不合就搬出老媽，像是「我媽說你薪水只有六萬養家可能不太夠」、「我媽說你咀嚼時太大聲」，然後還加碼搬出了「我爸說」，像是「我爸說你不夠man」、「我爸說你有時候穿著不得體」、「我爸說你沒有男人該有的霸氣」等，每一句都重擊男友的心臟，1個月後男友氣到提分手。

女網友補充說，男友分手的時候氣到狂罵她是「爸寶」和「媽寶」，而她則是在心裡笑彎腰，也立刻就答應了對方的分手要求。

貼文引起網友討論，「我也遇過我媽說，煩死了」、「讚！就是要以其人之道，還治其人之身」、「果然只有魔法可以打敗魔法」、「好讚的處理方式，原PO情商很高」、「堪稱是對付媽寶的標準作法」。