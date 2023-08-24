雙北捷運路線收入中位數排行，鄰近美麗華商圈的劍南路站，收入中位數達95.6萬元最高。(製圖/陳友齡)

財政部日前公布2021年綜所稅申報統計，從台灣各縣市與鄉鎮村里綜合所得稅申報資料來看，顯示文湖線站收入中位數較高者居多，其中劍南路站達95.6萬元最高，值得關注的是，台積電創辦人張忠謀居住的大直「西華富邦」也位在劍南路站。該份統計也顛覆一般民眾認知，大安區、信義區的居民收入竟然不是最高的地區。

比較雙北各捷運站點收入前五名地區，文湖線劍南路站收入中位數達95.6萬元，是雙北所有捷運站最高；信義象山線上的大安森林公園站居次，收入中位數為89.7萬元。文湖線南港展覽園區、南港展覽館收入中位數89.3元排第三、第四名；松山新店線南京復興站則以84.2萬元收入中位數居第五名。

至於收入中位數相對較低的站點，最低位於中和新蘆線上的輔大站，其所在的新莊區營盤里收入中位數37.7萬元；淡水信義線的終點站淡水收入中位數40.3萬元倒數第二。

以不同捷運線路來看，文湖線、淡水信義線普遍收入中位數較高，至於中和蘆洲線、松山新店線收入中位數較高地區，則皆處雙捷運路線交會的站點。

值得一提的是，捷運環狀線十四張站收入中位數也達83萬元。財政部解釋，捷運新站點樣本數較少，分析結果精確度可能較低。