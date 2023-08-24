輝達財務長克雷斯（Colette Kress）在周三財報發布後的法說會上表示，現行美國對AI晶片和高階零組件的出口限制已經產生預期效果。

美國政府禁止輝達將最先進的GPU賣給中國公司，因此輝達轉而在中國銷售性能降低的版本。

克雷斯在談到美國政府可能進一步收緊輝達晶片出口中國的規定時表示，禁止我們向中國銷售數據中心GPU的限制一旦實施，就長遠來看，這將導致美國半導體產業永久失去在這個全球最大市場之一參與競爭與取得領先的機會。

不過她也表示，就短期來看，進一步收緊對中國的晶片出口規定並不會對輝達的財務造成重大損失，「因為我們的產品在全球的需求都非常強勁」。

受益於AI軍備競賽方興未艾，輝達的營收預測連續第三個季度超出華爾街預期，帶動盤後股價大漲10%。輝達公布約三分之二營收來自於美國以外的市場，但未披露在中國的銷售額。

此前美國半導體行業協會（Semiconductor Industry Association,SIA）提出警告，稱華為正在中國各地秘密打造多個半導體製造設施，以規避美國制裁。

SIA表示，華為自去年開始跨足晶片生產，並從中國政府及其總部所在的深圳獲得約300億美元國家資金，目前華為已經收購至少兩家現有工廠，而另外三座工廠正在興建當中。

美國商務部在2019年以國安為由將華為列入出口管制名單。如果華為如SIA所言，以其他公司名義建造晶片製造設施，或許就能規避美國政府祭出的限制，以間接方式採購美國晶片製造設備。