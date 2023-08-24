旅天下表示，日本為國人海外旅遊首選，加上二線城市適合深度慢遊，若再搭配四季主題，對再訪日本的旅客頗具吸引力。因此，自5月起攜手台灣虎航，獨家取得日本函館、花卷包機，布局二線城市包機。

隨著包機效益發酵，旅天下營運動能顯現，2023年上半年合併營收9.93億元、年增近17.66倍，營業利益0.56億元，本業顯著轉盈。歸屬母公司稅後淨利0.47億元，不僅顯著轉虧為盈，更以超越2019年0.44億元，提前改寫年度新高，每股盈餘3.14元。

觀察旅天下上半年各產品線營收貢獻，以日本線占達55.27％最多，其次為歐洲長線14.87％與東南亞線11.3％。展望後市，旅天下主攻日本市場，截至明年3月，花卷共取得約1.4萬席次、函館共取得約2.4萬席次，較疫前分別增加30％及2倍，以滿足消費者需求。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，日本一直是公司主力市場，尤其二、三線城市旅運大爆發，其中北海道向來為國人最愛的日本旅遊地區之一，經由與旅天下合作推出獨飛函館、花卷旅遊產品，台灣虎航快速布局北海道及東北航點，旅客也能深入體驗二線城市之美。

旅天下總經理李嘉寅表示，因看好日本二線觀光城市潛力，不排除今年再獨包第三條航線。長線方面將擴展合作航空公司，未來營收占比預期可達逾20％。如越南峴港、富國島等熱門的東南亞線，皆已加入包銷行列，將持續站穩腳步加強部署。

旅天下7月自結合併營收3.35億元，月增22.32％、年增達近29.22倍，累計前7月合併營收13.28億元、年增達19.65倍。李嘉寅表示，7月營收已恢復2019年疫前水準，在旺季需求暢旺下，看好第三季營運可望較第二季續揚。

旅天下指出，函館包機每月平均載客率皆高達99％，銷售成績亮眼，且訂單已收至明年首季。現正積極規畫延長獨家包機合約，並持續洽談其他航線，未來朝全日本地區皆有獨包航線方向邁進，提供給消費者更豐富多元的行程。