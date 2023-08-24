總統蔡英文上任後原本規劃年金改革，但軍公教年改後便擱置勞保年改，至今遲遲未再啟動，使勞保基金破產倒數不到10年，分別僅在2020年後陸續撥補200億、220億、300億、450億至勞保基金，也透過特別預算連續3年起撥補100億元，但由於收不抵支持續嚴重，行政院明年再編列1200億元公務預算掖助勞保，盼維持水位，但已占總預算達4.16％，恐怕會排擠其他預算使用。

據最近一次的精算報告指出，勞保基金已連年收不抵支，預估今年會達881億餘元，明年達1303億餘元、後年達1366億，連年增加；但實際上截至今年6月為止，收支差額為191億元、預估全年收支差額約380億餘元。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，為維持基金水位，政府從2020年的200億撥補、並持續增加金額，今年已達450億元，也編列特別預算300億元協助維持基金流量，衡酌政府財政之下，明年增加至1200億，以確保保險給付的權益。

至於會對勞保基金有多少幫助？陳美女說，撥補後可穩定基金水位，基金運用也有放大的效果，至於對未來勞保收支的影響，仍要待2024年精算報告。

行政院院長陳建仁原本立院備詢時表示，2024年撥補1000億元，陳美女說，最後加碼為1200億元，主要是政府衡酌財政，行政院重視各界聲音，因此多撥補以維持基金水位。