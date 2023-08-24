日本東京電力今天中午開始排放用於冷卻受損反應爐的核處理水。中國政府批評此舉自私、不負責任，並透露正展開年度管轄海域海洋輻射環境監測，後續將持續加強有關監測工作。

對於日本啟動福島核處理水排海，中國生態環境部回應陸媒表示，生態環境部最近兩年先後組織展開中國管轄海域海洋輻射環境監測，結果顯示中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

據澎湃新聞，生態環境部指正依照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路展開今年度管轄海域海洋輻射環境監測；後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核處理水排海對中國管轄海域海水輻射環境可能的影響。

有如中國其他有關部門對此事的反對立場，生態環境部指責「日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任」，敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核處理水，接受嚴格國際監督。

日本首相岸田文雄22日宣布，今天開始向海洋排放福島第一核電站核處理水。

依照東京電力公司的計畫，排放前將在處理過的水中加入大量海水，若確認濃度降低至預想水準，將在17天內排放第一批共7800噸核處理水，今年度預計排放約3.12萬噸。（編輯：吳柏緯）1120824