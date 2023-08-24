交通部月底將邀請3名日本鐵道安全專家來台，進行為期6天的參訪，並與交通部、台鐵局交換意見，盼把日本鐵道安全改革的經驗提供給台灣參考。

台鐵2021年4月發生太魯閣號重大事故，罹難者家屬與台鐵局今年4月前往日本參訪JR西日本，瞭解福知山線事故後的革新作為，以及JR東日本探詢事故館建置的歷程與意義。交通部則於8月29日至9月3日，邀請日本安部誠治教授、淺野彌三一先生、松本創先生等人訪台，透過工作坊及專題研討方式，讓交通部及台鐵吸取日本鐵路安全改革經驗。

交通部指出，安部誠治、淺野彌三一以及《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》的作者松本創，都是推動JR西日本安全改革的代表人物。安部長期關注社會安全議題，從1991年信樂高原鐵道事故到福知山線出軌事故，積極奔走監督政府及鐵路公司建立事故調査機制確實檢討事故發生根本原因，並在大學首創社會安全學系，榮獲日本文部省頒發科學技術賞，更獲JR西日本公司聘任特别技術顧問。

淺野在福知山線列車出軌事故中失去妻子與妹妹，二女兒重傷，是罹難者家屬團體「4.25網路」的代表性人物，他選擇放下追究責任，带領家屬、專家學者與JR西日本公司陸續共組「課題檢討會」及「安全追蹤會議」，深入檢討事故根本原因，促使該公司落實提升安全改革並持續嚴格監督該公司徹底改善營運安全。

松本則是擔任記者時，因認同淺野的理念而加入他創設的市民團體，從身邊一路觀察、採訪，寫成《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮門》一書，在2018年出版，獲得日本社會巨大的迴響，2020年被翻譯成中文在台灣出版。

交通部表示，3名來台期間，將實地瞭解台鐵0402事故現場後改善措施，以及事故車輛暫存紀念園區建置、未來台鐵員工安全教育館規劃，並透過工作坊、專題研討會議，從事故後工地安全檢討、交通部監理作為強化、台鐵員工教育訓練改革等面向交流。

交通部長王國材表示，交通部監督台鐵安全改革不曾間斷，也會持續以更虚心的態度聽取外界的建議與指教，並持續檢討更具體及持續性的改善措施，期待明年1月1日台鐵公司化後，繼續提供國人安全的運輸服務。