印度的糖供應源一旦在全球市場缺席，可能會推升紐約與倫敦市場的指標價格，事實上，國際糖價已漲至數年高點，另一方面，糖價若持續上漲，恐促使全球糧食市場通膨加劇。

匿名政府官員透露，「我們主要的目標在於滿足國內的糖需求，多餘的甘蔗用於生產乙醇。在接下來的產季，我們將不會有足夠的糖作為出口配額。」

在本產季（截至9月30日止），印度允許廠商出口僅610萬噸的糖，上個產季出口量則寫下1,110萬噸的新高。印度政府於2016年曾對糖出口課稅20％，為要限制海外銷售。