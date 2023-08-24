印度的糖供應源一旦在全球市場缺席，可能會推升紐約與倫敦市場的指標價格，事實上，國際糖價已漲至數年高點，另一方面，糖價若持續上漲，恐促使全球糧食市場通膨加劇。
匿名政府官員透露，「我們主要的目標在於滿足國內的糖需求，多餘的甘蔗用於生產乙醇。在接下來的產季，我們將不會有足夠的糖作為出口配額。」
在本產季（截至9月30日止），印度允許廠商出口僅610萬噸的糖，上個產季出口量則寫下1,110萬噸的新高。印度政府於2016年曾對糖出口課稅20％，為要限制海外銷售。
路透引述不具名印度官員說法指出，該國即將於10月起的下個產季開始禁止糖出口，這是7年來首度下達糖輸出的禁令，歸因於雨水不足導致甘蔗產量銳減，使得官員決定先供應國內需求。
印度的糖供應源一旦在全球市場缺席，可能會推升紐約與倫敦市場的指標價格，事實上，國際糖價已漲至數年高點，另一方面，糖價若持續上漲，恐促使全球糧食市場通膨加劇。
匿名政府官員透露，「我們主要的目標在於滿足國內的糖需求，多餘的甘蔗用於生產乙醇。在接下來的產季，我們將不會有足夠的糖作為出口配額。」
在本產季（截至9月30日止），印度允許廠商出口僅610萬噸的糖，上個產季出口量則寫下1,110萬噸的新高。印度政府於2016年曾對糖出口課稅20％，為要限制海外銷售。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。