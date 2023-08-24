身處於3C世代， 許多孩子已人手一支手機或平板，較少戶外活動的時間。台中市議員、2024立委參選人羅廷瑋因此與棒球學院合作，盼藉由遊戲方式把孩子帶往戶外，並承諾未來若選上立委，將爭取更多預算提升運動軟硬體設施。

羅廷瑋昨（23）日在臉書提到，現在的孩子們對於3C產品依賴程度越來越高，富爾陞棒球學員致力於推廣基層教育，從訓練基礎體能和樂樂棒球的玩樂模式，讓孩子先喜歡上遊戲，進而喜歡棒球運動。

身為爸爸的羅廷瑋也深刻感受到孩子們人手一支手機或平板，就越來越少戶外活動的時間，因此這次特別跟棒球學院合作，希望用遊戲的方式把孩子帶往戶外，在運動中提升體能也增進親子互動。

羅廷瑋認為，目前國內的運動空間跟國外比較起來明顯不足，要讓孩子愛上運動，喜歡走出戶外勢必要創造友善的環境。因此，羅廷瑋承諾，若未來擔任立委，一定會爭取更多的預算來提升台中的運動軟硬體設施，讓市民有好的運動場地，也讓運動產業能夠蓬勃發展，從事體育事業的教練或從業人員可以充分就業，才是能夠推動台灣體育永續發展的正道。