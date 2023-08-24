關渡醫院院長陳亮恭（右）致贈與在地學校合作紀念品給台大金山分院院長張志豪（左）。（北榮提供）

由台北榮總經營的台北市立關渡醫院與台灣大學金山分院今（24）正式簽署合作成為姊妹院，簽署儀式由台北榮總院長陳威明及台大醫院院長吳明賢共同主持，這標誌著兩家醫學中心於社區醫療及長照領域的社會責任，未來攜手努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。

北榮經營的台北市立關渡醫院建院23年，是台北市政府第二家委託經營的市立醫院，作為台北市重要的社區醫療服務據點，長期以來致力於整合照護、急性後期照護、社區化的疾病防治、健康促進、高品質醫療照護、全方位的長照服務等深化分級醫療的作為，更積極推動智慧健康的發展，近年來在社區健康照護與失智照護領域獲獎無數，更首度以醫療院所之姿獲得「數位轉型鼎革獎」的首獎，為醫院推動數位轉型的領先群，期望結合優質生醫與數位科技的應用，重塑超高齡社會的未來。

金山醫院提供北海岸地區居民、遊客急症及重症醫療照護的需求，提供台電核一廠、核二廠所在地區民眾與核電廠員工健康管理，於2010年10月改制為台大醫院金山分院。北海岸地區人口老化情形嚴重，金山分院結合台大醫院資源，透過垂直整合進行教學及醫學研究，提供整合健康照護及社區醫療、老人醫學和居家安寧照護，營造健康社區，提昇社區民眾健康促進之自我照護意識，使金山分院成為北海岸民眾最信賴的醫院。未來更將斥資12億興建長照大樓，為北海岸的失能長者提供完整的住宿型長照服務。

簽署儀式中，關渡醫院院長陳亮恭和台大金山分院院長張志豪分享醫院建立健康長壽與智慧社區醫院的成果，以及醫院在長照暨居家醫療發展近況。此次合作將凝聚雙方的特色優勢，展開全方位的合作，致力於提升社區醫療品質、改善社區民眾生活品質，促進全社區的健康長壽，從而引領台灣臺灣重塑社區健康並且積極回應人口高齡化的整體挑戰。

結合北榮和台大兩所國家級醫學中心的專業，台北市立關渡醫院與臺大金山分院將共享資源，姊妹醫院的締結將規劃推動更多的合作項目，包括人才培訓計畫和交流，推動社區醫療創新及優質長照照護。 共同致力於提升台灣的社區醫療水平，推動醫療科技的發展，面對醫療支出不斷增加及快速成長的高齡人口比例，強化社區健康照護體系並積極推動健康長壽的社區再造，是因應國家重點挑戰的策略解方，並以彼此的資源，促進台灣與國際醫療界的交流合作。