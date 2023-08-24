日本東京電力公司今天中午啟動福島第一核電站核廢水排放工作，台中市議會國民黨團今天開記者會，譴責中央政府「遇到日本就腳軟」，鄰近國家陸續反彈並抵制，但民進黨對這樣重大的食安危機不僅沒反對也沒作為，要求中央拿出具體作為守護民眾健康。

日本今天中午開始排放福島核廢水，並稱核廢水已經過處理、稀釋達安全標準。台中市議會國民黨團書記長黃馨慧說，福島核廢水是核災時機組爐心熔毀，用來冷卻反應爐的水，跟一般的核廢水不同，這關乎老百姓的健康，鄰近國家群起反對，但民進黨政府卻態度消極，台灣孩子的餐桌要考誰守護？

議員李中表示，日本選擇最便宜、外部處理成本最高的方法處理核廢水，此行為是人類的公敵，對人類社會造成無法彌補的傷害，全世界都要抵制，民進黨政府不僅沒反對也沒作為；議員黃健豪說，汙染水有很多放射性元素，沒人可以保證沒有任何問題，請中央政府嚴正表態；議員羅廷瑋說，執政黨無能「遇到日本就腳軟」，至少要負起最基本的責任，告訴國民哪些東西可能有潛在的風險；議員黃家恬指出，今天排放核廢水後，台灣針對氚的檢驗量足夠嗎？未來的監測計畫是什麼？應說清楚。

國民黨立委參選人廖偉翔批，日本處理過程中沒有足夠測試，無法讓人民安心，台灣政府卻毫無作為；立委參選人林家興也說，周邊各國都有禁令出來，但台灣毫無作為，原能會甚至說屆時到台灣輻射量可忽略，難道台灣人的健康是可忽略的嗎？請說清楚。

國民黨立委楊瓊瓔指出，不管中央是基於台日友誼還是政治利益，還是要將國人的食安放在第一位，提出三大要求包括對日本政府表達嚴正聲明，若核汙水造成漁業損失及國民健康威脅應負賠償責任；擬定監測內容公布方法讓國人安心；定期派員至福島審視排放是否符合標準。