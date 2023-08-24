大陸能源車對外產銷大幅增長的同時，也間接拉動輪胎需求。大陸《證券日報》報導，輪胎產業海外市場正迎來火爆行情。近期，多家輪胎企業在公開互動平台或投資者調研活動中透露，海外訂單供不應求。

據大陸國家統計局公布數據，1月至7月橡膠輪胎外胎累計產量55910.1萬條，同比增長13.5％，輪胎產量已遠超2020年至2022年同期數據。其中，在出口方面，海關總署近日披露資料顯示，1月至7月橡膠輪胎累計出口509萬噸，同比增長12.5％，出口金額894.39億元人民幣，同比增長17.9％。

報導指出，近日青島雙星在公開互動平台透露，公司目前產能利用率大幅提升，海外市場訂單供不應求。玲瓏輪胎同樣在公開互動平台表示，公司目前在手訂單充足，預計第三季度訂單仍然供不應求。此前，森麒麟在投資者調研活動中也坦言，公司4月至6月訂單遠超公司現有產能，預計下半年出口訂單依然飽滿。

隆眾資訊輪胎行業分析師朱志煒指出，當前，輪胎產銷量增長的主要原因來源於出口訂單的增加，1月至7月，海運費低位，人民幣對美元下跌，利好出口市場需求，海外訂單量充足，企業多維持高開工狀態，帶動輪胎產量同比明顯增長。此外，今年新能源汽車產銷大幅增長，對半鋼輪胎需求也形成拉動。

朱志煒認為，目前輪胎行業本身處於產銷兩旺的狀態，半鋼胎企業產能無法滿足訂單需求，內銷缺貨現象明顯，對於輪胎企業而言，第三季度訂單充足，輪胎產銷量仍將維持高位運行狀態。

報導分析，不容忽視的是，海外市場已成為不少大陸輪胎企業的主要收入源。從2022年的財務資料來看，不乏有輪胎企業在海外的營收收入占比高達87％。

報導稱，近些年來，大陸輪胎企業出海建廠、擴產的熱情有增無減。今年以來，森麒麟、青島雙星等多家輪胎企業紛紛宣佈計畫建設海外工廠；萬力輪胎、華東橡膠等也在今年透露了海外建廠計畫。

貴州輪胎就表明，國際化布局的實施能夠更好地滿足不同地區市場的需求，可減少國際市場對中國輪胎國內基地離原材料供應市場和產品出口市場，增強產品供應韌性，降低國際市場對中國輪胎建立的貿易壁壘的影響。